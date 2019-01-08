Сын Игоря Верника показал фанатам архивные снимки с мамой

Под снимками Григорий оставил маме поздравительные слова, при этом в конце добавил, что очень ее любит. Фотографии в течение суток собрали свыше одной тысячи лайков. Подписчики также присоединились к поздравлениям, пожелав женщине счастья, здоровья и долголетия. Стоит отметить, что Мария работает журналистом. Она является второй супругой актера Игоря Верника, которому подарила сына Григория. Пара развелась в 2009 году.