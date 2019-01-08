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Ученые рассказали о самом полезном тропическом плоде для здоровья человека

По результатам исследований ученые выяснили, какой из тропических плодов является самым полезным для здоровья человека. Об этом рассказали специалисты из Соединенных Штатов Америки.
Ученые рассказали о самом полезном тропическом плоде для здоровья человека

Известно, что многие плоды тропических растений содержат большое количество полезных для здоровья веществ. Благодаря проведенным исследованиям американские ученые смогли определить, что самым полезным из них является овощ бамия (абельмош съедобный).

Специалисты утверждают, что данное растение укрепляет иммунитет, улучшает зрение и помогает бороться с простудой. Употребление бамии является полезным для страдающих таким заболеванием, как сахарный диабет второго типа. Оказывается, овощ способствует контролю глюкозы в крови. Своим внешним видом плод похож на огурец. Его можно употреблять в пищу как сырым, так и в готовом виде. С помощью бамии возможно приготовить различные супы и рагу. Кроме того, этот продукт должен быть в рационе мужчин, потому что он быстро восстанавливает потенцию.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 16:28

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