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Историки рассказали, как создавался первый отечественный лимузин ЗИС-101

Историки поведали, как создавалась первая отечественная версия лимузина. История создания версии ЗИС-101 на территории Советского Союза является довольно запутанной.

Историки рассказали, как создавался первый отечественный лимузин ЗИС-101


По этому поводу ходит много слухов. Во время выпуска модели автомобильную моду диктовали Соединённые Штаты. Вследствие того, что у автобрендов отсутствовали четкие разграничения в вопросе фирменных стилей дизайна, все американские автомобильные марки походили друг на друга. Первый отечественный лимузин создавали в СССР. Для работ в данном случае привлекались инженеры фирмы Budd из США. Работу над проектом проводили в период 1934 - 1935 г.г. Первые 2 прототипа выпустили в кузове седан. Однако в серийное производство отправили непосредственно лимузин.

Версию ЗИС-101 начали серийно выпускать в рамках автомобильного завода ЗИС, размещавшегося на территории Москвы. Между тем транспортное средство производили в малых количествах. На тот период времени руководителем завода являлся Иван Лихачев. Было всего собрано примерно 9 500 авто, включая ряд кабриолетов версии ЗИС 102, а также модернизированных версий ЗИС 101А 1940 модельного года. 



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:37

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