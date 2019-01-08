Историки рассказали, как создавался первый отечественный лимузин ЗИС-101





По этому поводу ходит много слухов. Во время выпуска модели автомобильную моду диктовали Соединённые Штаты. Вследствие того, что у автобрендов отсутствовали четкие разграничения в вопросе фирменных стилей дизайна, все американские автомобильные марки походили друг на друга. Первый отечественный лимузин создавали в СССР. Для работ в данном случае привлекались инженеры фирмы Budd из США. Работу над проектом проводили в период 1934 - 1935 г.г. Первые 2 прототипа выпустили в кузове седан. Однако в серийное производство отправили непосредственно лимузин.Версию ЗИС-101 начали серийно выпускать в рамках автомобильного завода ЗИС, размещавшегося на территории Москвы. Между тем транспортное средство производили в малых количествах. На тот период времени руководителем завода являлся Иван Лихачев. Было всего собрано примерно 9 500 авто, включая ряд кабриолетов версии ЗИС 102, а также модернизированных версий ЗИС 101А 1940 модельного года.