АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Семейные ужины и гадания": Российские звёзды рассказали, как отметили Рождество
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Жители России запечатлели на камеру привидение возле заброшенного колодца

Несколько дней назад жители России запечатлели на камеру странное явление, очень похожее на привидение. Аномалию удалось зафиксировать возле заброшенного колодца. Многие пользователи Сети уверены - в кадр попал настоящий призрак.

Жители России запечатлели на камеру привидение возле заброшенного колодца

Запись была сделана на юге страны. Для того, чтобы зафиксировать что-нибудь интересное, любители паранормальных явлений установили видеокамеру недалеко от старого колодца. Во время просмотра можно заметить, как над круглым бетонным отверстием появляется большое светлое пятно, переливающееся от сияния.

Только присмотревшись удается понять: в объективе запечатлен странный темный антропоморфный силуэт. Объект совершает колебания, а затем исчезает, оставив на фоне холма загадочное свечение.
Жители России запечатлели на камеру привидение возле заброшенного колодца

Любители аномальных явлений написали после просмотра видео с "призраком", что загадочное явление можно назвать сверхъестественной сущностью без тела и формы. Вероятно, это был дух одного из людей, который любил уединяться возле колодца при жизни, предположили некоторые юзеры.

По мнению скептиков, причина появления так называемого призрака - освещенная объективом паутина, в которой запуталось насекомое. Однако выяснить, что же на самом деле сняли на камеру россияне, пока не удалось.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Историки рассказали, как создавался первый
Ученые рассказали о самом полезном тропическом
Звезда «Дома-2» Либерж Кпадону вновь мечтает о
Жители России запечатлели на камеру привидение
Юлия Барановская порадовала фанатов в Instagram
Дана Борисова рассказала о своих отношениях с
Назван ТОП-4 автомобилей до миллиона рублей, не
Названы 6 опасных для гипертоников продуктов
Агентство NASA в 2021 году столкнет ударный зонд
Имбирь может быть опасен для организма человека -
Валерия Хуснутдинова попала в больницу с травмой
Жена Стаса Костюшкина показала фото 15-летнего
В Instagram появилась официальная страница актера
Фигуристка Аделина Сотникова поздравила маму с
Ученые: Плохо чистящие зубы мужчины рискуют стать
В Петербурге Путин вышел из авто, чтобы успокоить
Умер актер и режиссер Юрий Кушнерев
Елизавета Боярская впервые вышла в свет после
Ивана Бортника проводили в последний путь
Российские ученые создали не имеющий аналогов
"Позорься до конца": Гарик Харламов рассказал о
Жители Канады встретили странное существо в
Три человека погибли в ДТП на М-4 "Дон" в
Юлия Михалкова рассказала о первом гонораре
Оксана Самойлова опубликовала снимок в
Российские ученые не смогли обнаружить
Анастасия Решетова подарила Тимати деревянного
Юлия Липницкая похвасталась подарком от
Итальянские ученые создали скульптуру Иисуса
В МВД рассказали, какую купюру чаще всего
Просмотреть все новости