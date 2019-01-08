Жители России запечатлели на камеру привидение возле заброшенного колодца





Запись была сделана на юге страны. Для того, чтобы зафиксировать что-нибудь интересное, любители паранормальных явлений установили видеокамеру недалеко от старого колодца. Во время просмотра можно заметить, как над круглым бетонным отверстием появляется большое светлое пятно, переливающееся от сияния.Только присмотревшись удается понять: в объективе запечатлен странный темный антропоморфный силуэт. Объект совершает колебания, а затем исчезает, оставив на фоне холма загадочное свечение.Любители аномальных явлений написали после просмотра видео с "призраком", что загадочное явление можно назвать сверхъестественной сущностью без тела и формы. Вероятно, это был дух одного из людей, который любил уединяться возле колодца при жизни, предположили некоторые юзеры.По мнению скептиков, причина появления так называемого призрака - освещенная объективом паутина, в которой запуталось насекомое. Однако выяснить, что же на самом деле сняли на камеру россияне, пока не удалось.