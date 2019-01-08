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Юлия Барановская порадовала фанатов в Instagram танцевальным дуэтом с дочерью

Ведущая Юлия Барановская в настоящее время отдыхает с сыновьями и дочерью на Карибских островах. Теледива порадовала фанатов в соцсети Instagram, обнародовав видео, где она вместе с наследницей танцует под местную музыку.

Юлия Барановская порадовала фанатов в Instagram танцевальным дуэтом с дочерью


Поклонники оценили танцевальный дуэт Барановской и ее дочери, оставив под роликом более 300 тысяч одобрительных лайков. Перед Новогодними праздниками звездная чета побывала в жаркой Африке, где наследники получили от путешествия массу впечатлений. Стоит напомнить, что Юлия Барановская девять лет состояла в неофициальном браке с отечественным футболистом Андреем Аршавиным, от которого у нее 3 детей — Арсений, Артем и Яна. Младшему сыну ведущей фанаты пророчат карьеру футболиста, так как он является воспитанником школы футбольного клуба «Барселона», где дети обучаются по испанской методике.

Юлия Барановская порадовала фанатов в Instagram танцевальным дуэтом с дочерью


Теледива ранее рассказывала, что Арсений мечтает стать хорошим футболистом. По словам фанатов, малыш может превзойти даже своего звездного папу.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:07

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