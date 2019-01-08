Юлия Барановская порадовала фанатов в Instagram танцевальным дуэтом с дочерью

Поклонники оценили танцевальный дуэт Барановской и ее дочери, оставив под роликом более 300 тысяч одобрительных лайков. Перед Новогодними праздниками звездная чета побывала в жаркой Африке, где наследники получили от путешествия массу впечатлений. Стоит напомнить, что Юлия Барановская девять лет состояла в неофициальном браке с отечественным футболистом Андреем Аршавиным, от которого у нее 3 детей — Арсений, Артем и Яна. Младшему сыну ведущей фанаты пророчат карьеру футболиста, так как он является воспитанником школы футбольного клуба «Барселона», где дети обучаются по испанской методике.Теледива ранее рассказывала, что Арсений мечтает стать хорошим футболистом. По словам фанатов, малыш может превзойти даже своего звездного папу.