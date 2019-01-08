Дана Борисова рассказала о своих отношениях с новым избранником

Дана Борисова сделала новую публикацию в социальной сети. Телеведущая решила рассказать своим подписчикам в Instagram, как сложились ее отношения с банкиром по имени Владимир, с которым она познакомилась благодаря программе "Давай поженимся". В комментарии Дана Борисова написала, что общается с избранником по телефону, но пока боится ему довериться, хотя он не обманул ее касательно работы, принеся справку о своей зарплате.Подписчики телеведущей решили поддержать ее. Они написали: "Дана всё у тебя скоро настанет, и будет любовь и счастье", "Владимир достойный вас мужчина", "Всегда нужно пробовать и слушать свое сердце ,оно никогда не обманет", "Данчик не торопись, пусть все идёт своим чередом", "Ох , Даночка, беспокойно за тебя. Выбирай сердцем".