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Дана Борисова рассказала о своих отношениях с новым избранником

В конце прошлого года Дана Борисова стала героиней шоу "Давай поженимся", тогда телеведущая покинула студию в компании банкира по имени Владимир. Сейчас на странице в Instagram знаменитость решила рассказала о своих отношениях с новым избранником.

Дана Борисова рассказала о своих отношениях с новым избранником

Дана Борисова сделала новую публикацию в социальной сети. Телеведущая решила рассказать своим подписчикам в Instagram, как сложились ее отношения с банкиром по имени Владимир, с которым она познакомилась благодаря программе "Давай поженимся". В комментарии Дана Борисова написала, что общается с избранником по телефону, но пока боится ему довериться, хотя он не обманул ее касательно работы, принеся справку о своей зарплате.

Дана Борисова рассказала о своих отношениях с новым избранником

Подписчики телеведущей решили поддержать ее. Они написали: "Дана всё у тебя скоро настанет, и будет любовь и счастье", "Владимир достойный вас мужчина", "Всегда нужно пробовать и слушать свое сердце ,оно никогда не обманет", "Данчик не торопись, пусть все идёт своим чередом", "Ох , Даночка, беспокойно за тебя. Выбирай сердцем".



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:00

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