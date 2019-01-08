Назван ТОП-4 автомобилей до миллиона рублей, не стоящих своих денег





Специалисты утверждают, что названые ими четыре машине не стоят тех денег за которые их предлагают потребителю.Лидирующую позицию в списке занимает Lada Granta. По отзывам пользователей, данная модель автомобиля попадая на рынок стоит примерно 250 тысяч рублей. За максимальную комплектацию транспортного средства автолюбителям приходится отдавать более 400 тыс. руб. За эти деньги разработчики предлагают систему пассивной безопасности, розетку и внешние световые приборы для передвижения в светлое время суток. На втором месте топа закрепился Renault Logan, стоимость которого начинается от полумиллиона рублей. Третью позицию списка занял автомобиль Renault Duster. Его разработчики предлагают потребителю приобрести машину за 699 тысяч рублей. Данная модель не имеет в своей комплектации бортового компьютера и подогрева сидений. Закрывает ТОП-4 автомобилей, которые не оправдывают свою стоимость, Changan CS35 за 959 тысяч рублей.