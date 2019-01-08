Названы 6 опасных для гипертоников продуктов





Издание Express поделилось шестью рекомендациями медиков касательно диеты для избежания гипертонии. Высокое давление травмирует кровеносные сосуды и внутренние органы, прекращение работы которых приводит к частым случаям смерти пациента. Прежде всего эксперты советуют снизить потребление соли, которой много в консервированных продуктах. К примеру, вредны для гипертоников бобы из консервов, однако перед приёмом пищи их можно промыть водой, чтобы снизить риски.Много соли и сахара производители кладут в различные соусы: кетчуп, майонез и тому подобное. С таким рационом гипертоник сталкивается с двойным риском ухудшения здоровья.Если маленькие дозы спиртного поддерживают кровеносную систему в норме, то при гипертонии от частого его распития лучше отказаться. Алкоголь выводит из тела воду и повышает давление. Больше 14 порций горячительных напитков в неделю опасны.Картошку фри и жаренную диетологи рекомендуют заменить на отваренную в "мундире". Плохо взаимодействуют с лекарствами грейпфрут и хлебцы с большим содержанием NaCl.