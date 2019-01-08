Умер актер и режиссер Юрий Кушнерев





Сегодня на сайте Союза кинематографистов Российской Федерации появилось печальное известие. В нем были написаны слова соболезнования родным, близким и друзьям Юрия Кушнерева. Режиссер известен такими легендарными работами, как "Ку! Кин-дза-дза" и "Мимино". Жена Юрия Кушнерева также подтвердила смерть звездного мужа. Маргарита Кушнерева заявила, что актер и режиссер продолжительный период времени боролся с болезнью. Также она сообщила, что по заверениям медиков знаменитость скончался от оторвавшегося легочного тромба.Попрощаться с актером можно будет 10 января в в ритуальном зале ЦКБ Москвы.