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Умер актер и режиссер Юрий Кушнерев

Сегодня стало известно, что умер известный актер и режиссер Юрий Кушнерев. Знаменитость скончался в Москве на 82 году жизни.

Умер актер и режиссер Юрий Кушнерев

Сегодня на сайте Союза кинематографистов Российской Федерации появилось печальное известие. В нем были написаны слова соболезнования родным, близким и друзьям Юрия Кушнерева. Режиссер известен такими легендарными работами, как "Ку! Кин-дза-дза" и "Мимино". Жена Юрия Кушнерева также подтвердила смерть звездного мужа. Маргарита Кушнерева заявила, что актер и режиссер продолжительный период времени боролся с болезнью. Также она сообщила, что по заверениям медиков знаменитость скончался от оторвавшегося легочного тромба.

Попрощаться с актером можно будет 10 января в в ритуальном зале ЦКБ Москвы.



 
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Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:45

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