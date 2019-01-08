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Агентство NASA в 2021 году столкнет ударный зонд с двойным астероидом

Специалисты NASA в 2021 году собираются столкнуть ударный зонд с двойным астероидом Дидимом (Didymos), чтобы попытаться отклонить траекторию его полета. Данный эксперимент позволит оценить эффективность использования ракетного оружия против угрожающих Земле объектов.
Агентство NASA в 2021 году столкнет ударный зонд с двойным астероидом

По словам сотрудницы Университета Джона Хопкинса Нэнси Чэбот, в космическом агентстве регулярно рассматриваются сценарии спасения человечества на случай, если его существованию будет угрожать падение астероида. В данном случае двойной астероид Дидим самый подходящий кандидат, чтобы использовать против него ударный зонд, как таран. Дело в том, что данное небесное тело благодаря своей орбите является самым доступным объектом для взлетающих с Земли космических аппаратов.

Удар планируется нанести по спутнику астероида Дидимуну (Didymoon). Сам Дидим не представляет для Земли никакой опасности. Но в случае падения астероида, названного в честь древнегреческого музыкального теоретика Дидима Музыканта, он смог бы нанести колоссальные повреждения в инфраструктуре и вызвать небольшие климатические изменения.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:39

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