Агентство NASA в 2021 году столкнет ударный зонд с двойным астероидом





По словам сотрудницы Университета Джона Хопкинса Нэнси Чэбот, в космическом агентстве регулярно рассматриваются сценарии спасения человечества на случай, если его существованию будет угрожать падение астероида. В данном случае двойной астероид Дидим самый подходящий кандидат, чтобы использовать против него ударный зонд, как таран. Дело в том, что данное небесное тело благодаря своей орбите является самым доступным объектом для взлетающих с Земли космических аппаратов.Удар планируется нанести по спутнику астероида Дидимуну (Didymoon). Сам Дидим не представляет для Земли никакой опасности. Но в случае падения астероида, названного в честь древнегреческого музыкального теоретика Дидима Музыканта, он смог бы нанести колоссальные повреждения в инфраструктуре и вызвать небольшие климатические изменения.