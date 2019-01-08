Ивана Бортника проводили в последний путь аплодисментами





Иван Бортник после ГИТИСа окончил Щукинское училище. Актер до последних дней жизни трудился в столичном Театре на Таганке. Зрители помнит Ивана Сергеевича по кинороли в фильме «Родня», а также по многим другим картинам.Во время прощальной речи Никита Михалков отметил, что он имел возможность работать с Иваном Бортником в фильме "Родня". По словам кинорежиссера, актер обладал фантастическим бесстрашием быть кем угодно. Стоит отметить, что артист будет похоронен на столичном Троекуровском кладбище.