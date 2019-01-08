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Ивана Бортника проводили в последний путь аплодисментами

Сегодня, восьмого января, в столичном Театре на Таганке прошло прощание с российским народным артистом Иваном Сергеевичем Бортником, скончавшимся четвертого января в 79-летнем возрасте. Все присутствующие на похоронах проводили актера бурными аплодисментами.

Ивана Бортника проводили в последний путь аплодисментами


Иван Бортник после ГИТИСа окончил Щукинское училище. Актер до последних дней жизни трудился в столичном Театре на Таганке. Зрители помнит Ивана Сергеевича по кинороли в фильме «Родня», а также по многим другим картинам.

Во время прощальной речи Никита Михалков отметил, что он имел возможность работать с Иваном Бортником в фильме "Родня". По словам кинорежиссера, актер обладал фантастическим бесстрашием быть кем угодно. Стоит отметить, что артист будет похоронен на столичном Троекуровском кладбище.



 
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Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:31

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