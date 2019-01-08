Ивана Бортника проводили в последний путь аплодисментами
Сегодня, восьмого января, в столичном Театре на Таганке прошло прощание с российским народным артистом Иваном Сергеевичем Бортником, скончавшимся четвертого января в 79-летнем возрасте. Все присутствующие на похоронах проводили актера бурными аплодисментами.
Иван Бортник после ГИТИСа окончил Щукинское училище. Актер до последних дней жизни трудился в столичном Театре на Таганке. Зрители помнит Ивана Сергеевича по кинороли в фильме «Родня», а также по многим другим картинам.
Во время прощальной речи Никита Михалков отметил, что он имел возможность работать с Иваном Бортником в фильме "Родня". По словам кинорежиссера, актер обладал фантастическим бесстрашием быть кем угодно. Стоит отметить, что артист будет похоронен на столичном Троекуровском кладбище.
Иван Бортник после ГИТИСа окончил Щукинское училище. Актер до последних дней жизни трудился в столичном Театре на Таганке. Зрители помнит Ивана Сергеевича по кинороли в фильме «Родня», а также по многим другим картинам.
Во время прощальной речи Никита Михалков отметил, что он имел возможность работать с Иваном Бортником в фильме "Родня". По словам кинорежиссера, актер обладал фантастическим бесстрашием быть кем угодно. Стоит отметить, что артист будет похоронен на столичном Троекуровском кладбище.
Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:31