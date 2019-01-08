Имбирь может быть опасен для организма человека - Медики





Имбирь - отличное средство для борьбы с лишними килограммами, холестерином и простудными заболеваниями. Этот продукт, богатый витаминами, макро- и микроэлементами, антиоксидантами и другими важными для организма веществами, может иметь нежелательные последствия для организма некоторых людей.К такой категории медики относят беременных женщин. Стимулирующий эффект этого продукта способен вызвать нарушения в развитии будущего ребенка, так как вызывает маточные сокращения.Эксперты также не советуют принимать корень имбиря пациентам с такими болезнями крови, как гемофилия. Людям с дефицитом массы тела и тем, кто принимает лекарства, растительный продукт также не полезен. Он уменьшает аппетит и стимулирует метаболизм, что приводит к нарушениям работы организма, подвели итог медицинские специалисты.