Жена Стаса Костюшкина показала фото 15-летнего сына певца от предыдущего брака
На своей странице в Instagram жена певца Стаса Костюшкина опубликовала фото. На снимке Юлия Костюшкина показала 15-летнего сына исполнителя от предыдущего брака.
Жена Стаса Костюшкина решила показать своим поклонникам, как они с семьей встретили Рождество. Юлия Костюшкина опубликована новое фото в Instagram, на котором запечатлена вся семья и 15-летний сын исполнителя от предыдущего брака. В комментарии к своему посту супруга знаменитости написала: "Рождество- светлый, душевный, по-настоящему семейный праздник! И так радостно, что в этом году к нам приехал Мартин, старший сын Стаса, и все дети у нас дома". В конце она поздравила всех с праздником.
Подписчики написали: "С Рождеством! Всех благ! Вы очень приятная, дружная и позитивная семья! Молодцы!", "Как хорошо, что и старший сын рядом с папой. Ваши мальчишки очень хорошие, смотреть - душа радуется", "С Рождеством Вас! Всегда любуюсь Вашей семьей! Очень Вы хорошие!". Всего за несколько часов пост супруги Стаса Костюшкина собрал более 28 тысяч лайков.
Жена Стаса Костюшкина решила показать своим поклонникам, как они с семьей встретили Рождество. Юлия Костюшкина опубликована новое фото в Instagram, на котором запечатлена вся семья и 15-летний сын исполнителя от предыдущего брака. В комментарии к своему посту супруга знаменитости написала: "Рождество- светлый, душевный, по-настоящему семейный праздник! И так радостно, что в этом году к нам приехал Мартин, старший сын Стаса, и все дети у нас дома". В конце она поздравила всех с праздником.
Подписчики написали: "С Рождеством! Всех благ! Вы очень приятная, дружная и позитивная семья! Молодцы!", "Как хорошо, что и старший сын рядом с папой. Ваши мальчишки очень хорошие, смотреть - душа радуется", "С Рождеством Вас! Всегда любуюсь Вашей семьей! Очень Вы хорошие!". Всего за несколько часов пост супруги Стаса Костюшкина собрал более 28 тысяч лайков.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:13