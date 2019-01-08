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Жена Стаса Костюшкина показала фото 15-летнего сына певца от предыдущего брака

На своей странице в Instagram жена певца Стаса Костюшкина опубликовала фото. На снимке Юлия Костюшкина показала 15-летнего сына исполнителя от предыдущего брака.

Жена Стаса Костюшкина показала фото 15-летнего сына певца от предыдущего брака

Жена Стаса Костюшкина решила показать своим поклонникам, как они с семьей встретили Рождество. Юлия Костюшкина опубликована новое фото в Instagram, на котором запечатлена вся семья и 15-летний сын исполнителя от предыдущего брака. В комментарии к своему посту супруга знаменитости написала: "Рождество- светлый, душевный, по-настоящему семейный праздник! И так радостно, что в этом году к нам приехал Мартин, старший сын Стаса, и все дети у нас дома". В конце она поздравила всех с праздником.

Жена Стаса Костюшкина показала фото 15-летнего сына певца от предыдущего брака

Подписчики написали: "С Рождеством! Всех благ! Вы очень приятная, дружная и позитивная семья! Молодцы!", "Как хорошо, что и старший сын рядом с папой. Ваши мальчишки очень хорошие, смотреть - душа радуется", "С Рождеством Вас! Всегда любуюсь Вашей семьей! Очень Вы хорошие!". Всего за несколько часов пост супруги Стаса Костюшкина собрал более 28 тысяч лайков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:13

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