Жена Стаса Костюшкина показала фото 15-летнего сына певца от предыдущего брака

Жена Стаса Костюшкина решила показать своим поклонникам, как они с семьей встретили Рождество. Юлия Костюшкина опубликована новое фото в Instagram, на котором запечатлена вся семья и 15-летний сын исполнителя от предыдущего брака. В комментарии к своему посту супруга знаменитости написала: "Рождество- светлый, душевный, по-настоящему семейный праздник! И так радостно, что в этом году к нам приехал Мартин, старший сын Стаса, и все дети у нас дома". В конце она поздравила всех с праздником.Подписчики написали: "С Рождеством! Всех благ! Вы очень приятная, дружная и позитивная семья! Молодцы!", "Как хорошо, что и старший сын рядом с папой. Ваши мальчишки очень хорошие, смотреть - душа радуется", "С Рождеством Вас! Всегда любуюсь Вашей семьей! Очень Вы хорошие!". Всего за несколько часов пост супруги Стаса Костюшкина собрал более 28 тысяч лайков.