В Instagram появилась официальная страница актера Федора Добронравова

В своем первом видео Федор Добронравов поздравил всех с наступившими праздниками. Он обещал, что те, кому небезразлично его творчество, и кто следит за его работами, будут получать из первых рук всю информацию о новых гастролях и выступлениях в спектаклях. Кроме того, актер добавил, что будет стараться как можно чаще публиковать неформальные фотоснимки и видео.Актер Федор Добронравов наиболее известен по роли Ивана Степановича Будько в сериале «Сваты» и съемкам в скетч-шоу «6 кадров». Поклонники актера довольно быстро узнали о появлении его официального профиля в Instagram, поэтому количество подписчиков на данный момент уже составляет свыше 20 000 человек.