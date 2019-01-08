АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Семейные ужины и гадания": Российские звёзды рассказали, как отметили Рождество
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

В Instagram появилась официальная страница актера Федора Добронравова

Недавно Федор Добронравов зарегистрировался в социальной сети Instagram, чем несказанно обрадовал поклонников, следящих за его творчеством. Актер сообщил, что он не слишком опытен в работе с Интернетом, поэтому ему пришлось попросить своих сыновей — Виктора и Ивана создать ему профиль.
В Instagram появилась официальная страница актера Федора Добронравова

В своем первом видео Федор Добронравов поздравил всех с наступившими праздниками. Он обещал, что те, кому небезразлично его творчество, и кто следит за его работами, будут получать из первых рук всю информацию о новых гастролях и выступлениях в спектаклях. Кроме того, актер добавил, что будет стараться как можно чаще публиковать неформальные фотоснимки и видео.

Актер Федор Добронравов наиболее известен по роли Ивана Степановича Будько в сериале «Сваты» и съемкам в скетч-шоу «6 кадров». Поклонники актера довольно быстро узнали о появлении его официального профиля в Instagram, поэтому количество подписчиков на данный момент уже составляет свыше 20 000 человек.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Instagram появилась официальная страница актера
Фигуристка Аделина Сотникова поздравила маму с
Ученые: Плохо чистящие зубы мужчины рискуют стать
В Петербурге Путин вышел из авто, чтобы успокоить
Умер актер и режиссер Юрий Кушнерев
Елизавета Боярская впервые вышла в свет после
Ивана Бортника проводили в последний путь
Российские ученые создали не имеющий аналогов
"Позорься до конца": Гарик Харламов рассказал о
Жители Канады встретили странное существо в
Три человека погибли в ДТП на М-4 "Дон" в
Юлия Михалкова рассказала о первом гонораре
Оксана Самойлова опубликовала снимок в
Российские ученые не смогли обнаружить
Анастасия Решетова подарила Тимати деревянного
Юлия Липницкая похвасталась подарком от
Итальянские ученые создали скульптуру Иисуса
В МВД рассказали, какую купюру чаще всего
Андрей Малахов встретил Рождество в Испании
Ученые создали противораковый гель для молочной
Продюсер Нателла Крапивина рассказала о ссорах со
Жители Новой Зеландии заметили в небе загадочный
Брэд Питт ненавидит телохранителей своих детей
Немытая машина может принести много проблем
Марина Неёлова рассказала о романе с Каспаровым
Рост численности медуз разрушает экосистемы на
Избранник Надежды Бабкиной рассказал о
Названы ожидающие российских автомобилистов
Жасмин считает профессию пластического хирурга
Детальные фото галактики Треугольника приблизили
Просмотреть все новости