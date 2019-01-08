Фигуристка Аделина Сотникова поздравила маму с днем рождения

Аделина Сотникова решила поделиться со своими поклонниками радостной новостью. Спортсменка сообщила в Instagram, что ее мама празднует день рождения. Фигуристка опубликовала совместное фото со своей родительницей. В комментарии к фотографии Аделина Сотникова сообщила, что бесконечно любит и ценит свою мать. Также олимпийская чемпионка считает родительницу своим ангелом -хранителем. В конце своего поста она поблагодарила маму за терпение и советы.Подписчики начали писать: "Обе красавицы. С днём рождения!", "С Днём Рождения, здоровья и красоты!", "Красивы и мама и дочка", "Очень красивый и трогательный пост", "Аделина, маме твоей. Огромного счастья, улыбок, цветов. Желаний любых исполнения!", "С днём рождения!!! Здоровья Вам Крепкого!!!спасибо за такую Дочь". Пользователи Сети высоко оценили новый пост спортсменки.