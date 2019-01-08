Фигуристка Аделина Сотникова поздравила маму с днем рождения
Аделина Сотникова опубликовала в Instagram новый пост. Фигуристка трогательно поздравила свою маму с днем рождения.
Аделина Сотникова решила поделиться со своими поклонниками радостной новостью. Спортсменка сообщила в Instagram, что ее мама празднует день рождения. Фигуристка опубликовала совместное фото со своей родительницей. В комментарии к фотографии Аделина Сотникова сообщила, что бесконечно любит и ценит свою мать. Также олимпийская чемпионка считает родительницу своим ангелом -хранителем. В конце своего поста она поблагодарила маму за терпение и советы.
Подписчики начали писать: "Обе красавицы. С днём рождения!", "С Днём Рождения, здоровья и красоты!", "Красивы и мама и дочка", "Очень красивый и трогательный пост", "Аделина, маме твоей. Огромного счастья, улыбок, цветов. Желаний любых исполнения!", "С днём рождения!!! Здоровья Вам Крепкого!!!спасибо за такую Дочь". Пользователи Сети высоко оценили новый пост спортсменки.
Аделина Сотникова решила поделиться со своими поклонниками радостной новостью. Спортсменка сообщила в Instagram, что ее мама празднует день рождения. Фигуристка опубликовала совместное фото со своей родительницей. В комментарии к фотографии Аделина Сотникова сообщила, что бесконечно любит и ценит свою мать. Также олимпийская чемпионка считает родительницу своим ангелом -хранителем. В конце своего поста она поблагодарила маму за терпение и советы.
Подписчики начали писать: "Обе красавицы. С днём рождения!", "С Днём Рождения, здоровья и красоты!", "Красивы и мама и дочка", "Очень красивый и трогательный пост", "Аделина, маме твоей. Огромного счастья, улыбок, цветов. Желаний любых исполнения!", "С днём рождения!!! Здоровья Вам Крепкого!!!спасибо за такую Дочь". Пользователи Сети высоко оценили новый пост спортсменки.
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:00