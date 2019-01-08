Ученые: Плохо чистящие зубы мужчины рискуют стать импотентами





Проведя ряд исследований специалисты смогли определить, что для поддержания мужского здоровья представителям сильного пола необходимо чистить зубы два раза в день. Ученые уверяют: плохая гигиена ротовой полости приводит к проблемам десен, а это в свою очередь в три раза повышает риск полового бессилия. Представители Цзинаньского университета проанализировали состояние полости рта и сексуальное поведение у более 200 тысяч добровольцев.Эксперимент доказал, что мужчины, имеющие проблемы во рту, в 2,85 раза больше подвержены заболеванию импотенцией. Ученые предполагают, что к таким результатам приводит понижение тестостерона, уровень которого падает при наличии воспалительного процесса. Руководитель научной работы Хинкай Чжоу заявляет, что гигиена зубов должна стоять на одном из первых мест при обследовании пациента. Врач обязан напоминать о важности чистки зубов.