В Петербурге Путин вышел из авто, чтобы успокоить плачущую девочку
В Санкт-Петербурге Владимир Путин вышел из автомобиля, чтобы успокоить плачущего ребёнка. Девочка расстроилась, что не успела сфотографироваться с президентом.
В Twitter одного из корреспондентов газеты "Комсомольская правда" появился снимок Владимира Путина и маленькой жительницы Петербурга, ради которой политик остановил кортеж автомобилей. Президент выделил время, чтобы сделать фотографии со всеми желающими из Северной Столицы, однако одна девочка так и не смогла подойти к главе страны. Поскольку её это огорчило, она расплакалась.
Увидев происходящее из салона, Путин попросил водителя остановиться и вышел к расстроенному ребёнку. Глава России специально подождал, чтобы фотограф наверняка сделал несколько удачных кадров, и только потом уехал. Из журналистов на мероприятии присутствовал сотрудник газеты, который и получил снимок девочки с Путным, попавший в социальные сети.
В Twitter одного из корреспондентов газеты "Комсомольская правда" появился снимок Владимира Путина и маленькой жительницы Петербурга, ради которой политик остановил кортеж автомобилей. Президент выделил время, чтобы сделать фотографии со всеми желающими из Северной Столицы, однако одна девочка так и не смогла подойти к главе страны. Поскольку её это огорчило, она расплакалась.
Увидев происходящее из салона, Путин попросил водителя остановиться и вышел к расстроенному ребёнку. Глава России специально подождал, чтобы фотограф наверняка сделал несколько удачных кадров, и только потом уехал. Из журналистов на мероприятии присутствовал сотрудник газеты, который и получил снимок девочки с Путным, попавший в социальные сети.
Общество
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:47