Елизавета Боярская впервые вышла в свет после родов
На странице Елизаветы Боярской в Instagram появился новый пост. Из публикации стало ясно, что знаменитость впервые вышла в свет после родов.
Елизавета Боярская впервые посетила общественное мероприятие после родов. Актриса сделала новую публикацию на своей странице в социальной сети Instagram. Знаменитость сообщила, что она побывала на представлении братьев Запашных. Также Елизавета Боярская написала, что осталась довольна и поблагодарила за приглашение на «Небылицу». В конце поста актриса поздравила всех с Рождеством.
Подписчики отреагировали моментально. Преданные поклонники актрисы были рады за свою любимицу. Но многие отнеслись к походу на представление братьев Запашных негативно. Пользователи Сети считают, что в цирке пропагандируют насилие над животными. Тем не менее, всего за несколько часов новый пост Елизаветы Боярской собрал большое количество отметок "Мне нравится".
Елизавета Боярская впервые посетила общественное мероприятие после родов. Актриса сделала новую публикацию на своей странице в социальной сети Instagram. Знаменитость сообщила, что она побывала на представлении братьев Запашных. Также Елизавета Боярская написала, что осталась довольна и поблагодарила за приглашение на «Небылицу». В конце поста актриса поздравила всех с Рождеством.
Подписчики отреагировали моментально. Преданные поклонники актрисы были рады за свою любимицу. Но многие отнеслись к походу на представление братьев Запашных негативно. Пользователи Сети считают, что в цирке пропагандируют насилие над животными. Тем не менее, всего за несколько часов новый пост Елизаветы Боярской собрал большое количество отметок "Мне нравится".
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:38