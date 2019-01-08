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Елизавета Боярская впервые вышла в свет после родов

На странице Елизаветы Боярской в Instagram появился новый пост. Из публикации стало ясно, что знаменитость впервые вышла в свет после родов.

Елизавета Боярская впервые вышла в свет после родов

Елизавета Боярская впервые посетила общественное мероприятие после родов. Актриса сделала новую публикацию на своей странице в социальной сети Instagram. Знаменитость сообщила, что она побывала на представлении братьев Запашных. Также Елизавета Боярская написала, что осталась довольна и поблагодарила за приглашение на «Небылицу». В конце поста актриса поздравила всех с Рождеством.

Елизавета Боярская впервые вышла в свет после родов

Подписчики отреагировали моментально. Преданные поклонники актрисы были рады за свою любимицу. Но многие отнеслись к походу на представление братьев Запашных негативно. Пользователи Сети считают, что в цирке пропагандируют насилие над животными. Тем не менее, всего за несколько часов новый пост Елизаветы Боярской собрал большое количество отметок "Мне нравится".



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:38

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