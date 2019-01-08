"Позорься до конца": Гарик Харламов рассказал о своём девизе
Гарик Харламов рассказал подписчикам в Instagram о девизе, под которым проходят некоторые его выступления. Если юморист позорится, то до конца.
Харламов показал поклонникам смешной демотиватор, который напомнил ему собственные комичные выступления. Поскольку артист никогда не против посмеяться над собой, для него не проблема предстать перед публикой в неудобной ситуации.
Поклонники звезды признались, что правило скорее сопровождает всю жизнь резидента Comedy Club, но именно за это зрители его и любят. Другие комментаторы рассудили: минута позора способна возвести некоторых на Олимп славы, впрочем, зачастую ненадолго. Другие пошутили, что с девизом Харламова проходят все корпоративные вечера.
Зимой 2018-2019 семье артиста довелось не только отмечать общенародные праздники, но также 5-й день рождения наследницы Анастасии. Харламов и Кристина Асмус поздравили дочку, признавшись ей в большой любви.
Харламов показал поклонникам смешной демотиватор, который напомнил ему собственные комичные выступления. Поскольку артист никогда не против посмеяться над собой, для него не проблема предстать перед публикой в неудобной ситуации.
"Никогда не сдавайся. Позорься до самого конца. Это девиз некоторых из моих выступлений", - отметил Харламов.
Поклонники звезды признались, что правило скорее сопровождает всю жизнь резидента Comedy Club, но именно за это зрители его и любят. Другие комментаторы рассудили: минута позора способна возвести некоторых на Олимп славы, впрочем, зачастую ненадолго. Другие пошутили, что с девизом Харламова проходят все корпоративные вечера.
Зимой 2018-2019 семье артиста довелось не только отмечать общенародные праздники, но также 5-й день рождения наследницы Анастасии. Харламов и Кристина Асмус поздравили дочку, признавшись ей в большой любви.
ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:07