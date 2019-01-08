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"Позорься до конца": Гарик Харламов рассказал о своём девизе

Гарик Харламов рассказал подписчикам в Instagram о девизе, под которым проходят некоторые его выступления. Если юморист позорится, то до конца.
"Позорься до конца": Гарик Харламов рассказал о своём девизе

Харламов показал поклонникам смешной демотиватор, который напомнил ему собственные комичные выступления. Поскольку артист никогда не против посмеяться над собой, для него не проблема предстать перед публикой в неудобной ситуации.

"Никогда не сдавайся. Позорься до самого конца. Это девиз некоторых из моих выступлений", - отметил Харламов.

Поклонники звезды признались, что правило скорее сопровождает всю жизнь резидента Comedy Club, но именно за это зрители его и любят. Другие комментаторы рассудили: минута позора способна возвести некоторых на Олимп славы, впрочем, зачастую ненадолго. Другие пошутили, что с девизом Харламова проходят все корпоративные вечера.

Зимой 2018-2019 семье артиста довелось не только отмечать общенародные праздники, но также 5-й день рождения наследницы Анастасии. Харламов и Кристина Асмус поздравили дочку, признавшись ей в большой любви.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 14:07

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