"Позорься до конца": Гарик Харламов рассказал о своём девизе

"Никогда не сдавайся. Позорься до самого конца. Это девиз некоторых из моих выступлений", - отметил Харламов.

Харламов показал поклонникам смешной демотиватор, который напомнил ему собственные комичные выступления. Поскольку артист никогда не против посмеяться над собой, для него не проблема предстать перед публикой в неудобной ситуации.Поклонники звезды признались, что правило скорее сопровождает всю жизнь резидента Comedy Club, но именно за это зрители его и любят. Другие комментаторы рассудили: минута позора способна возвести некоторых на Олимп славы, впрочем, зачастую ненадолго. Другие пошутили, что с девизом Харламова проходят все корпоративные вечера.Зимой 2018-2019 семье артиста довелось не только отмечать общенародные праздники, но также 5-й день рождения наследницы Анастасии. Харламов и Кристина Асмус поздравили дочку, признавшись ей в большой любви.