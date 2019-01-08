Юлия Михалкова рассказала о первом гонораре

Юмористка в своем микроблоге рассказала фанатам о том, как могла стать генералом и получила первую оплату за выступление. В три года будущая звезда впервые вышла на сцену. На новогодней елке Юлии довелось исполнять песню в роли гусара. Артистка вспоминает, что выходила на свою первую сцену угловатой походкой и со сдвинутыми бровями.После выступления за кулисами Михалкову встретил офицер, который вручил малышке ириску со словами, что старания ей могут помочь стать настоящим генералом. Однако, военный перепутал артистку с мальчиком. Знаменитость рассказывает, что узнав о такой оплошности собеседника, она чуть не расплакалась и убежала, прихватив с собой угощение. Сегодня Юлия шутит, что ириска стала ее первым гонораром. Своим рассказом телезвезда подписала выложенную в Instagram детскую фотографию в красивом костюме гусара. Подписчики заметили, что Юлии Михалковой уже в три года удалось полностью перевоплотится в роль.