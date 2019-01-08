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Оксана Самойлова опубликовала снимок в купальнике, сделанный старшей дочерью

Оксана Самойлова опубликовала в Instagram новый снимок в купальнике. Также супруга рэп-исполнителя Джигана сообщила фанатам, что фото сделала ее старшая дочь.

Оксана Самойлова опубликовала снимок в купальнике, сделанный старшей дочерью

На данный момент Оксана Самойлова с Джиганом и детьми находится на отдыхе в Майями. При этом модель не забывает про поклонников и регулярно в социальных сетях публикует снимки. Несколько часов назад на ее странице в Instagram появился снимок в черном купальнике. В комментарии к фотографии модель написала: "Ариела мой лучший фотограф))".

Оксана Самойлова опубликовала снимок в купальнике, сделанный старшей дочерью

Подписчики Оксаны Самойловой начали писать: "Сколько надо труда, чтоб была такая вот внешность да еще и с тремя девочками! Браво Оксана!!!", "У вас с девчонками уже совместный бизнес "Самойлова и дочери"", "Супер!!!! Образ Вам так идёт!! Ариела молодец", "Класс, фото супер", "Фигура и купальники у Вас суперские", "Красивое фото, дочка молодец". Всего за несколько часов новый пост модели собрал более 475 тысяч лайков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:40

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