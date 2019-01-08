АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Семейные ужины и гадания": Российские звёзды рассказали, как отметили Рождество
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Российские ученые не смогли обнаружить «радиосигналы инопланетян»

Российские ученые рассказали, что им пока не удалось зафиксировать ни одного быстрого радиовсплеска (Fast Radio Bursts), который часто называют инопланетным сигналом. Впервые о FRB-вспышках заговорили в 2007, когда их случайным образом открыли с помощью телескопа «Паркс», с тех пор было зафиксировано еще 9 аналогичных всплесков.
Российские ученые не смогли обнаружить «радиосигналы инопланетян»

Ученые не могут назвать источник быстрых радиовсплесков. Он может находиться даже за пределами нашей галактики, отметил сотрудник астрофизической обсерватории РАН Сергей Трушкин. Он вместе с коллегами рассчитывал зафиксировать хотя бы один такой всплеск, чтобы затем установить природу его происхождения, но пока у астрономов не получается этого сделать.

Существует множество гипотез, объясняющих, каким образом появляются FRB-вспышки. Источниками быстрых радиовсплесков называют слияние нейтронных звезд, «последний вздох» черной дыры и тяжелые пульсары, превращающиеся в черные дыры. Некоторые исследователи, учитывая, что вышеперечисленные гипотезы не способны исчерпывающе ответить на вопрос происхождения FRB-вспышек, связывают всплески с деятельностью внеземных цивилизаций.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:28

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российские ученые не смогли обнаружить
Анастасия Решетова подарила Тимати деревянного
Юлия Липницкая похвасталась подарком от
Итальянские ученые создали скульптуру Иисуса
В МВД рассказали, какую купюру чаще всего
Андрей Малахов встретил Рождество в Испании
Ученые создали противораковый гель для молочной
Продюсер Нателла Крапивина рассказала о ссорах со
Жители Новой Зеландии заметили в небе загадочный
Брэд Питт ненавидит телохранителей своих детей
Немытая машина может принести много проблем
Марина Неёлова рассказала о романе с Каспаровым
Рост численности медуз разрушает экосистемы на
Избранник Надежды Бабкиной рассказал о
Названы ожидающие российских автомобилистов
Жасмин считает профессию пластического хирурга
Детальные фото галактики Треугольника приблизили
От пластических операций у Ирины Александровны
Эксперты назвали пять неожиданных преимуществ
Ученые: Эти шесть продуктов провоцируют усталость
Пытавшийся «оживить» птичку медведь стал звездой
Генетики нашли древний механизм плодородия
"Королю рок-н-ролла" Элвису Пресли 8 января
Ученые заявили об открытии «первого фазового
Рэпер Баста чуть не подорвал здоровье из-за
Эдгар Запашный рассказал о двух инцидентах с
Ученые назвали 5 продуктов-накопителей опасного
Ученые из Канады обосновали возможность
Ученые обнаружили внеземной портал инопланетян на
Алла Пугачева отпраздновала Рождество в
Просмотреть все новости