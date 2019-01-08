Российские ученые не смогли обнаружить «радиосигналы инопланетян»





Ученые не могут назвать источник быстрых радиовсплесков. Он может находиться даже за пределами нашей галактики, отметил сотрудник астрофизической обсерватории РАН Сергей Трушкин. Он вместе с коллегами рассчитывал зафиксировать хотя бы один такой всплеск, чтобы затем установить природу его происхождения, но пока у астрономов не получается этого сделать.Существует множество гипотез, объясняющих, каким образом появляются FRB-вспышки. Источниками быстрых радиовсплесков называют слияние нейтронных звезд, «последний вздох» черной дыры и тяжелые пульсары, превращающиеся в черные дыры. Некоторые исследователи, учитывая, что вышеперечисленные гипотезы не способны исчерпывающе ответить на вопрос происхождения FRB-вспышек, связывают всплески с деятельностью внеземных цивилизаций.