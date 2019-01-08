АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Семейные ужины и гадания": Российские звёзды рассказали, как отметили Рождество
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Анастасия Решетова подарила Тимати деревянного медведя весом в 35 килограммов

Тимати сообщил своим поклонникам, что его возлюбленная Анастасия Решетова подарила ему деревянного медведя весом в 35 килограммов. Соответствующий пост появился на странице рэп-исполнителя в соцсети Instagram.

Анастасия Решетова подарила Тимати деревянного медведя весом в 35 килограммов

Тимати активно пользуется социальными сетями. На страницах рэп-исполнителя редко появляется информация об Анастасии Решетовой, возлюбленные предпочитают не афишировать свою личную жизнь. Но несколько часов назад Тимати опубликовал в Instagram новый пост. На снимке знаменитость держит деревянного медведя. В комментарии к посту рэп-исполнитель написал: "Новогодний трофей от любимой". В конце он добавил, что подарок весит 35 килограммов.

Анастасия Решетова подарила Тимати деревянного медведя весом в 35 килограммов

Подписчики сразу же начали писать: "Прикольная игрушка, оттенки коричневого цвета красиво смотрятся)", "Красивый трофей!!", "Фото позитивное, Тимур видно, что ты рад подарку)", "Самый классный из всех твоих мишек", "Любимая знает, чем тебя порадовать". Всего за несколько часов новый пост Тимати собрал более 541 тысячи лайков.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Российские ученые не смогли обнаружить
Анастасия Решетова подарила Тимати деревянного
Юлия Липницкая похвасталась подарком от
Итальянские ученые создали скульптуру Иисуса
В МВД рассказали, какую купюру чаще всего
Андрей Малахов встретил Рождество в Испании
Ученые создали противораковый гель для молочной
Продюсер Нателла Крапивина рассказала о ссорах со
Жители Новой Зеландии заметили в небе загадочный
Брэд Питт ненавидит телохранителей своих детей
Немытая машина может принести много проблем
Марина Неёлова рассказала о романе с Каспаровым
Рост численности медуз разрушает экосистемы на
Избранник Надежды Бабкиной рассказал о
Названы ожидающие российских автомобилистов
Жасмин считает профессию пластического хирурга
Детальные фото галактики Треугольника приблизили
От пластических операций у Ирины Александровны
Эксперты назвали пять неожиданных преимуществ
Ученые: Эти шесть продуктов провоцируют усталость
Пытавшийся «оживить» птичку медведь стал звездой
Генетики нашли древний механизм плодородия
"Королю рок-н-ролла" Элвису Пресли 8 января
Ученые заявили об открытии «первого фазового
Рэпер Баста чуть не подорвал здоровье из-за
Эдгар Запашный рассказал о двух инцидентах с
Ученые назвали 5 продуктов-накопителей опасного
Ученые из Канады обосновали возможность
Ученые обнаружили внеземной портал инопланетян на
Алла Пугачева отпраздновала Рождество в
Просмотреть все новости