Анастасия Решетова подарила Тимати деревянного медведя весом в 35 килограммов

Тимати активно пользуется социальными сетями. На страницах рэп-исполнителя редко появляется информация об Анастасии Решетовой, возлюбленные предпочитают не афишировать свою личную жизнь. Но несколько часов назад Тимати опубликовал в Instagram новый пост. На снимке знаменитость держит деревянного медведя. В комментарии к посту рэп-исполнитель написал: "Новогодний трофей от любимой". В конце он добавил, что подарок весит 35 килограммов.Подписчики сразу же начали писать: "Прикольная игрушка, оттенки коричневого цвета красиво смотрятся)", "Красивый трофей!!", "Фото позитивное, Тимур видно, что ты рад подарку)", "Самый классный из всех твоих мишек", "Любимая знает, чем тебя порадовать". Всего за несколько часов новый пост Тимати собрал более 541 тысячи лайков.