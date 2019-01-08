Юлия Липницкая похвасталась подарком от Рудковской и Плющенко за 50 тысяч рублей

"Юля, с Новым годом тебя и Рождеством! Спасибо большое за прекрасную работу! Яна и Евгений". - сказано в открытке.

В своём Instagram Липницкая отблагодарила Рудковскую и Плющенко за поздравление с зимними праздниками и роскошный подарок. Новым карьерным шагом для спортсменки стало шоу "Щелкунчик", поставленное фигуристом и его супругой. Пригласили на главные роли также Липницкую и Аделину Сотникову, которые в очередной раз блеснули на льду.Создателям шоу настолько понравилась работа коллег, что последние не остались без щедрой благодарности. Так, Липницкая получила поздравительную открытку с презентом, который показала своим подписчикам.Фигуристке подарили розовый кошелёк люксового бренда Louis Vuitton и платок с инициалами J.L. Стоимость презента Рудковской и Плющенко оценивается в 50 тысяч рублей.Отметим, что Липницкая пыталась вернуться в большой спорт после успешных игр в Сочи, однако не сумела войти в прежнюю форму. На сегодняшний день фигуристка выступает лишь в ледовых шоу.