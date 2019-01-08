Итальянские ученые создали скульптуру Иисуса Христа на основе плащаницы
Итальянские ученые смогли создать уникальную скульптуру Иисуса Христа на основе только одной Туринской плащаницы, где остался легендарный отпечаток. Эксперты рассказали, что благодаря этой работе удалось узнать, что Христос был красивым мужчиной, ростом около 180 см.
Джулио Фанти, являющийся профессором Падуанского университета (Италия), объяснил: созданная им и его коллегами трехмерная копия Иисуса Христа дает представление о том, какие физические данные имел предполагаемый Спаситель. Специалист также насчитал до 400 ран на теле Христа, анализируя плащаницу. Профессор не исключает, что их могло быть больше в полтора раза.
Тело Мессии было согнуто вправо. Это могло быть вызвано серьезным вывихом плеча и повреждением нервов, резюмировал автор работы.
Несмотря на то, что подлинность Туринской плащаницы сейчас многие исследователи подвергают сомнению, труд итальянских специалистов - реальное изваяние Иисуса Христа. А насколько это достоверно - никто не знает, и, вероятно, не узнает никогда, считает Джулио Фанти.
Джулио Фанти, являющийся профессором Падуанского университета (Италия), объяснил: созданная им и его коллегами трехмерная копия Иисуса Христа дает представление о том, какие физические данные имел предполагаемый Спаситель. Специалист также насчитал до 400 ран на теле Христа, анализируя плащаницу. Профессор не исключает, что их могло быть больше в полтора раза.
Тело Мессии было согнуто вправо. Это могло быть вызвано серьезным вывихом плеча и повреждением нервов, резюмировал автор работы.
Несмотря на то, что подлинность Туринской плащаницы сейчас многие исследователи подвергают сомнению, труд итальянских специалистов - реальное изваяние Иисуса Христа. А насколько это достоверно - никто не знает, и, вероятно, не узнает никогда, считает Джулио Фанти.
Наука / Главные новости
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:00