Итальянские ученые создали скульптуру Иисуса Христа на основе плащаницы





Джулио Фанти, являющийся профессором Падуанского университета (Италия), объяснил: созданная им и его коллегами трехмерная копия Иисуса Христа дает представление о том, какие физические данные имел предполагаемый Спаситель. Специалист также насчитал до 400 ран на теле Христа, анализируя плащаницу. Профессор не исключает, что их могло быть больше в полтора раза.Тело Мессии было согнуто вправо. Это могло быть вызвано серьезным вывихом плеча и повреждением нервов, резюмировал автор работы.Несмотря на то, что подлинность Туринской плащаницы сейчас многие исследователи подвергают сомнению, труд итальянских специалистов - реальное изваяние Иисуса Христа. А насколько это достоверно - никто не знает, и, вероятно, не узнает никогда, считает Джулио Фанти.