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В МВД рассказали, какую купюру чаще всего подделывают мошенники

Представители Министерства внутренних дел рассказали, купюру какого номинала чаще всего подделывают мошенники. Информацию опубликовало российское агентство ТАСС.
В МВД рассказали, какую купюру чаще всего подделывают мошенники

По сообщению представителей МВД РФ, самой популярной среди фальшивомонетчиков оказалась купюра номиналом 5 000 рублей. В пресс-центре ведомства журналистам рассказали, что с начала 2018 года полицейскими России было изъято почти 30 тысяч фальшивых купюр. Сотрудник Министерства внутренних дел подчеркнул, что за девять месяцев прошлого года конфисковано поддельных денежных знаков Банка России и иностранных банкнот в количестве примерно 29,7 тысяч. Самой часто встречающейся купюрой среди изъятых оказалась банкнота в 5 тысяч рублей.

Отметим, как стало известно журналистам, большое количество преступлений по статье 186 УК РФ зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и их областях.



 
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Общество
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 12:53

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