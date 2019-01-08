В МВД рассказали, какую купюру чаще всего подделывают мошенники
Представители Министерства внутренних дел рассказали, купюру какого номинала чаще всего подделывают мошенники. Информацию опубликовало российское агентство ТАСС.
По сообщению представителей МВД РФ, самой популярной среди фальшивомонетчиков оказалась купюра номиналом 5 000 рублей. В пресс-центре ведомства журналистам рассказали, что с начала 2018 года полицейскими России было изъято почти 30 тысяч фальшивых купюр. Сотрудник Министерства внутренних дел подчеркнул, что за девять месяцев прошлого года конфисковано поддельных денежных знаков Банка России и иностранных банкнот в количестве примерно 29,7 тысяч. Самой часто встречающейся купюрой среди изъятых оказалась банкнота в 5 тысяч рублей.
Отметим, как стало известно журналистам, большое количество преступлений по статье 186 УК РФ зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и их областях.
По сообщению представителей МВД РФ, самой популярной среди фальшивомонетчиков оказалась купюра номиналом 5 000 рублей. В пресс-центре ведомства журналистам рассказали, что с начала 2018 года полицейскими России было изъято почти 30 тысяч фальшивых купюр. Сотрудник Министерства внутренних дел подчеркнул, что за девять месяцев прошлого года конфисковано поддельных денежных знаков Банка России и иностранных банкнот в количестве примерно 29,7 тысяч. Самой часто встречающейся купюрой среди изъятых оказалась банкнота в 5 тысяч рублей.
Отметим, как стало известно журналистам, большое количество преступлений по статье 186 УК РФ зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и их областях.
Общество
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 12:53