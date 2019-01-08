В МВД рассказали, какую купюру чаще всего подделывают мошенники





По сообщению представителей МВД РФ, самой популярной среди фальшивомонетчиков оказалась купюра номиналом 5 000 рублей. В пресс-центре ведомства журналистам рассказали, что с начала 2018 года полицейскими России было изъято почти 30 тысяч фальшивых купюр. Сотрудник Министерства внутренних дел подчеркнул, что за девять месяцев прошлого года конфисковано поддельных денежных знаков Банка России и иностранных банкнот в количестве примерно 29,7 тысяч. Самой часто встречающейся купюрой среди изъятых оказалась банкнота в 5 тысяч рублей.Отметим, как стало известно журналистам, большое количество преступлений по статье 186 УК РФ зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и их областях.