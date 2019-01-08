Ученые создали противораковый гель для молочной железы





Сейчас эффективность геля проверяется в рамках исследования в больницах таких стран, как США, Германия и Испания. В исследованиях принимают участие 330 женщин возрастом от 35 до 75 лет. Некоторые из них будут применять этот гель, другие воспользуются иными противораковыми средствами. Через год ученые намерены провести повторное обследование, чтобы выявить, появился ли у респондентов рак молочной железы, и если появился, то в какой группе он диагностировался чаще всего.По словам медиков, по мере взросления ткань женской груди естественным образом меняется. Большая часть ткани замещается жиром. Аналогичным образом с увеличением возраста повышаются риски развития опухоли молочной железы. Сегодня женщины, чтобы предотвратить развитие рака молочной железы, в основном принимают таблетки, но они могут нанести больше вреда организму по сравнению с гелем, который впитывается во внешнюю часть кожного покрова груди.