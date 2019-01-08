Продюсер Нателла Крапивина рассказала о ссорах со Светланой Лободой





Крапивина, создавшая "Орёл и Решку", а также другие крупные проекты, дала интервью о своей работе со Светланой Лободой. Во многом продюсер посодействовала колоссальному успеху подопечной, которая не могла отойти от образа, навязанного ей Бадоевым и его помощниками. Знаменитость считает, что исполнительница с самого начала была уникальной, но для осознания этого ей нужны правильные люди рядом.Однако у популярности есть и обратная сторона. Между двумя сильными женщинами постоянно идёт борьба за новые идеи для шоу, песен и клипов. Во время ссор подруги не разговаривают неделями, но продолжают сотрудничать.Не все люди могут пережить головокружительный успех, признаётся Крапивина. Не раз они с Лободой были на грани расставания, хотя стали близки друг другу, как сёстры. Полного деления успеха на всю команду не получается, но исполнительница щедро раздаёт его всем.Хотя коллеги сошлись в кризисный момент для звезды, продюсер не считает, что сделала её с нуля, а лишь вытянула всё самое лучшее. Она финансово не зависит от артистки, а скорее принимает такую работу, как творчество.