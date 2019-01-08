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Немытая машина может принести много проблем автолюбителю

Многие автолюбители не уделяют достаточно внимания своему транспортному средству. Эксперты рассказали о последствиях, которые могут произойти с немытой машиной.
Немытая машина может принести много проблем автолюбителю

Большая часть автовладельцев не подозревают, какие неприятности для их транспорта несет вовремя не убранная грязь. Специалисты привели несколько примеров. Грязный автомобиль может испачкать одежду водителя и его пассажиров, а также негативно влияет на презентабельность владельца.

Самым опасным является загрязнение автомобиля в зимний период года. Дело в том, что работники коммунальных служб постоянно посыпают дороги химическим веществом во избежание гололеда. Особый состав присыпки негативно влияет на внешние части транспортного средства. Например, в случае появления на корпусе авто глубоких сколов, данное вещество способно вызывать коррозию. Большое количество автомобилистов заблуждаются думая, что собраная на машине грязь выступит в роли препятствия для влияния реагента. По утверждению специалистов, вещество, которым посыпают дороги, способно разъедать все. Самым оптимальным вариантом для защиты своего автомобиля от его влияния является покрытие кузова воском.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 12:00

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