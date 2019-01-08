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Марина Неёлова рассказала о романе с Каспаровым

Марина Неёлова рассказала журналистам о романе с Гарри Каспаровым, дочери Нике, и счастливом браке с дипломатом. Живя в Голландии, актриса продолжила работу в "Современнике" и российском кино.
Марина Неёлова рассказала о романе с Каспаровым

Звезда советского фильма "Осенний марафон" добилась на экране большой правдоподобности, поскольку во время съёмок также находилась в непростых любовных отношениях. С 21-летним шахматистом Неёлова сошлась в 37 лет, встретившись в "Современнике" на спектакле "Три сестры". Начала общаться пара в компании тренера Татьяны Тарасовой, а затем завела много общих друзей из художников и писателей.

Как вспоминает Каспаров в своей автобиографии, Неёлова всегда была неординарной, и на осознании собственной исключительности союз шахматиста и актрисы продержался 2 года. Когда последняя забеременела, по инициативе матери возлюбленный расстался с ней, отказавшись от ребёнка.
Марина Неёлова рассказала о романе с Каспаровым

Дочь Нику артистка родила почти в 40 лет. Настоящим отцом ей стал дипломат Кирилл Геворгян, с которым Неёлова обручилась спустя 3 месяца после знакомства. Сначала семья жила в Париже, а затем отправилась в Голландию.

Несмотря на расстояние, знаменитость продолжала время от времени играть в "Современнике". В последнем российском фильме она снялась в 2018 году.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:53

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