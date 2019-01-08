Избранник Надежды Бабкиной рассказал о потраченных впустую двух миллионах долларов





В последнее время начали появляться множественные слухи о том, что Надежда Бабкина и ее возлюбленный Евгений Гор расстались. Вопреки всем сплетням пара отмечала новогодние праздники вместе. Но сейчас Евгений Гор уже улетел на Мальдивы со своими друзьями. Он считает, что лень и скука весьма губительные для жизни, поэтому необходимо проводить активный отпуск.Также общаясь со своими преданными поклонниками в Instagram Евгений Гор написал, что когда-то впустую потратил два миллиона долларов. На данный момент избранник Надежды Бабкиной весьма сожалеет о своем необдуманном поступке, и сейчас совершенно иначе мог распорядиться этой суммой. Но при это он не уточнил - на что потратил деньги.