Рост численности медуз разрушает экосистемы на суше и в воде
Увеличение количества медуз приводит к разрушению водных и наземных экосистем. Ученые установили, что чем сильнее загрязняется океан и теплее становятся его воды, тем активнее размножаются медузы, проникающие впоследствии на гидроэлектростанции, и уничтожающие экосистемы рыб и других животных.
По словам специалистов, медузы являются самыми неприхотливыми существами. Они могут жить в грязной воде, способны приспособиться к изменяющимся климатическим условиям, благодаря чему умудрились просуществовать более 500 млн лет. Но при этом бесконтрольное увеличение их популяции вредит другим существам.
Так, недавно на Филиппинах произошло отключение энергии. Оказалось, медуза попала в энергосистему электростанции и нанесла там повреждения. В Намибии рост популяции медуз привел к тому, что в этом регионе резко сократилось количество рыбы. Из-за этого стали страдать тюлени и птицы, питающиеся преимущественно рыбой. Кроме того, невероятно размножились гигантские медузы Nomura (Nemopilema nomurai). Двухметровые и 200-килограммовые существа раньше встречались раз в 30 лет, а теперь моряки видят их ежегодно. Огромные медузы могут с легкостью перевернуть 10-тонное судно, что и произошло в 2009 году.
По словам специалистов, медузы являются самыми неприхотливыми существами. Они могут жить в грязной воде, способны приспособиться к изменяющимся климатическим условиям, благодаря чему умудрились просуществовать более 500 млн лет. Но при этом бесконтрольное увеличение их популяции вредит другим существам.
Так, недавно на Филиппинах произошло отключение энергии. Оказалось, медуза попала в энергосистему электростанции и нанесла там повреждения. В Намибии рост популяции медуз привел к тому, что в этом регионе резко сократилось количество рыбы. Из-за этого стали страдать тюлени и птицы, питающиеся преимущественно рыбой. Кроме того, невероятно размножились гигантские медузы Nomura (Nemopilema nomurai). Двухметровые и 200-килограммовые существа раньше встречались раз в 30 лет, а теперь моряки видят их ежегодно. Огромные медузы могут с легкостью перевернуть 10-тонное судно, что и произошло в 2009 году.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:47