Рост численности медуз разрушает экосистемы на суше и в воде





По словам специалистов, медузы являются самыми неприхотливыми существами. Они могут жить в грязной воде, способны приспособиться к изменяющимся климатическим условиям, благодаря чему умудрились просуществовать более 500 млн лет. Но при этом бесконтрольное увеличение их популяции вредит другим существам.Так, недавно на Филиппинах произошло отключение энергии. Оказалось, медуза попала в энергосистему электростанции и нанесла там повреждения. В Намибии рост популяции медуз привел к тому, что в этом регионе резко сократилось количество рыбы. Из-за этого стали страдать тюлени и птицы, питающиеся преимущественно рыбой. Кроме того, невероятно размножились гигантские медузы Nomura (Nemopilema nomurai). Двухметровые и 200-килограммовые существа раньше встречались раз в 30 лет, а теперь моряки видят их ежегодно. Огромные медузы могут с легкостью перевернуть 10-тонное судно, что и произошло в 2009 году.