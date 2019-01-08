От пластических операций у Ирины Александровны Агибаловой провалился нос





Ведь болельщики помнят, какой довольно тусклой и полненькой была Агибалова-старшая, когда только появилась в реалити-шоу, чтобы поддерживать своего ребёнка.Сегодня от той Ирины не осталось и следа.Ещё на телестройке, пытаясь помолодеть и похорошеть, ИрСанна сделала несколько пластических операций. Трижды бабушка не остановилась, даже, когда ушла с периметра. Сегодня Агибалова не закончила заниматься преображением своей личности.Правда, выглядит женщина всё хуже. А юной девушкой, какой она мечтала стать, Ирина так и не стала.И, судя по фото в Instagram, у Агибаловой начинаются серьезные проблемы. Ринопластика, которую она сделала не так давно, уже даёт побочные эффекты. Именно отсутствие хряща провалило ее нос.Теперь на очереди проблемы с дыханием, а также другие малоприятные сопровождения хирургических вмешательств.