От пластических операций у Ирины Александровны Агибаловой провалился нос
Накануне многочисленные поклонники телепроекта "Дом-2" были по-настоящему удивлены, когда смогли видеть, как изменилась Ирина Александровна Агибалова после бесконечных пластических операций.
Ведь болельщики помнят, какой довольно тусклой и полненькой была Агибалова-старшая, когда только появилась в реалити-шоу, чтобы поддерживать своего ребёнка.
Сегодня от той Ирины не осталось и следа.
Ещё на телестройке, пытаясь помолодеть и похорошеть, ИрСанна сделала несколько пластических операций. Трижды бабушка не остановилась, даже, когда ушла с периметра. Сегодня Агибалова не закончила заниматься преображением своей личности.
Правда, выглядит женщина всё хуже. А юной девушкой, какой она мечтала стать, Ирина так и не стала.
И, судя по фото в Instagram, у Агибаловой начинаются серьезные проблемы. Ринопластика, которую она сделала не так давно, уже даёт побочные эффекты. Именно отсутствие хряща провалило ее нос.
Теперь на очереди проблемы с дыханием, а также другие малоприятные сопровождения хирургических вмешательств.
Ведь болельщики помнят, какой довольно тусклой и полненькой была Агибалова-старшая, когда только появилась в реалити-шоу, чтобы поддерживать своего ребёнка.
Сегодня от той Ирины не осталось и следа.
Ещё на телестройке, пытаясь помолодеть и похорошеть, ИрСанна сделала несколько пластических операций. Трижды бабушка не остановилась, даже, когда ушла с периметра. Сегодня Агибалова не закончила заниматься преображением своей личности.
Правда, выглядит женщина всё хуже. А юной девушкой, какой она мечтала стать, Ирина так и не стала.
И, судя по фото в Instagram, у Агибаловой начинаются серьезные проблемы. Ринопластика, которую она сделала не так давно, уже даёт побочные эффекты. Именно отсутствие хряща провалило ее нос.
Теперь на очереди проблемы с дыханием, а также другие малоприятные сопровождения хирургических вмешательств.