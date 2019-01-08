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От пластических операций у Ирины Александровны Агибаловой провалился нос

Накануне многочисленные поклонники телепроекта "Дом-2" были по-настоящему удивлены, когда смогли видеть, как изменилась Ирина Александровна Агибалова после бесконечных пластических операций.

Ведь болельщики помнят, какой довольно тусклой и полненькой была Агибалова-старшая, когда только появилась в реалити-шоу, чтобы поддерживать своего ребёнка.

От пластических операций у Ирины Александровны Агибаловой провалился нос

Сегодня от той Ирины не осталось и следа.

Ещё на телестройке, пытаясь помолодеть и похорошеть, ИрСанна сделала несколько пластических операций. Трижды бабушка не остановилась, даже, когда ушла с периметра. Сегодня Агибалова не закончила заниматься преображением своей личности.

Правда, выглядит женщина всё хуже. А юной девушкой, какой она мечтала стать, Ирина так и не стала.

От пластических операций у Ирины Александровны Агибаловой провалился нос

И, судя по фото в Instagram, у Агибаловой начинаются серьезные проблемы. Ринопластика, которую она сделала не так давно, уже даёт побочные эффекты. Именно отсутствие хряща провалило ее нос.

Теперь на очереди проблемы с дыханием, а также другие малоприятные сопровождения хирургических вмешательств.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:55

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