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Жасмин считает профессию пластического хирурга лучшим вариантом для сына

Сын популярной певицы Жасмин оканчивает МГИМО, однако заявил, что специальность экономиста ему не по душе. Звезда решила помочь наследнику и считает, что профессия пластического хирурга - лучший вариант для него.
Жасмин считает профессию пластического хирурга лучшим вариантом для сына

Сара Шор, известная под сценическим именем Жасмин, рано стала матерью. Сейчас представительнице российской сцены 41, а её старшему наследнику Михаилу 21 год. Парень успешно оканчивает 4 курс одного из самых престижных вузов. Вот только международные экономические отношения не совсем то, о чём он мечтал.

Михаил Семендуев поступил в высшее учебное заведение на бюджетное место, но при этом, чтобы не лишать других ребят возможности получить образование за счёт государства, попросил звездную родительницу платить за обучение.
Жасмин считает профессию пластического хирурга лучшим вариантом для сына

Певица рассказала поклонникам, что сын хотел бы стать врачом. Интересно, что Жасмин в свое время успешно закончила в Дербенте медицинский колледж, но в этой деятельности ей реализовать себя не удалось. Теперь, как отметила артистка, гены проявились "поздновато", когда старший сын почти выпускник, но выход есть. Поп-дива предложила 21-летнему сыну подумать о новом призвании, например о карьере пластического хирурга. Престижная профессия и отбоя от клиенток не будет, уверена Жасмин.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:09

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