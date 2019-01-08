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Детальные фото галактики Треугольника приблизили учёных к разгадке тайны эволюции звезд

Детальные фото галактики Треугольника приблизили учёных к разгадке эволюции звезд. Гигантское звёздное скопление выталкивает светила и их планеты со своих окраин.
Детальные фото галактики Треугольника приблизили учёных к разгадке тайны эволюции звезд

Телескоп Хаббл помог ученым NASA получить наиболее полные и детальные изображения галактики Треугольник с правильной геометрической формой. Скопление является ближайшим к Андромеде и Млечному Пути, находясь в 3 млн световых лет от Земли. В составе Треугольника есть 40 миллионов звёзд.

Из дальних углов спиральной галактики в космическое пространство выбрасываются "лишние" светила с их планетарными системами. Независимые исследователи полагают, что в Треугольнике могла сформироваться и Нибиру, которая сошла с орбиты миллионы лет назад.

Как известно, новые звёзды образуются из пыли и газа, однако в какой-то момент ресурсов может не хватить. Планета X также должна была стать светилом, но в связи с недостатком необходимых материалов осталась планетой, выброшенной из своей галактики.
Детальные фото галактики Треугольника приблизили учёных к разгадке тайны эволюции звезд

На снимках Хаббла можно видеть наиболее яркие области Треугольника, а также спиральные рукава. Наблюдение за "соседом" Млечного Пути позволит астрофизикам получить новые знания в области возникновения и эволюции звёзд.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:00

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