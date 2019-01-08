Детальные фото галактики Треугольника приблизили учёных к разгадке тайны эволюции звезд





Телескоп Хаббл помог ученым NASA получить наиболее полные и детальные изображения галактики Треугольник с правильной геометрической формой. Скопление является ближайшим к Андромеде и Млечному Пути, находясь в 3 млн световых лет от Земли. В составе Треугольника есть 40 миллионов звёзд.Из дальних углов спиральной галактики в космическое пространство выбрасываются "лишние" светила с их планетарными системами. Независимые исследователи полагают, что в Треугольнике могла сформироваться и Нибиру, которая сошла с орбиты миллионы лет назад.Как известно, новые звёзды образуются из пыли и газа, однако в какой-то момент ресурсов может не хватить. Планета X также должна была стать светилом, но в связи с недостатком необходимых материалов осталась планетой, выброшенной из своей галактики.На снимках Хаббла можно видеть наиболее яркие области Треугольника, а также спиральные рукава. Наблюдение за "соседом" Млечного Пути позволит астрофизикам получить новые знания в области возникновения и эволюции звёзд.