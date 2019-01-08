Эксперты назвали пять неожиданных преимуществ моркови для здоровья





Одним из преимуществ моркови является то, что она может сократить риск возникновения тромбов. Данный корнеплод способствует снижению холестерина и артериального давления. Морковь содержит множество питательных веществ, которые необходимы для поддержания здоровья глаз, но при этом она не сможет помочь восстановить зрение.Для людей, ведущих здоровый образ жизни и следящих за фигурой, морковь может стать идеальной закуской с большим содержанием воды, при этом в ней очень мало калорий. Сок полученный из корнеплода содержит в себе витамин С, который очень важен для того, чтобы раны быстрее заживали. Витамин С содержит коллаген, который является основным белком, содержащимся в коже и соединительных тканях.