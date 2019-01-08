Эксперты назвали пять неожиданных преимуществ моркови для здоровья
Морковь часто используют, как добавку или приправу к различным блюдам. Эксперты решили назвать пять весьма неожиданных преимуществ этого корнеплода для здоровья.
Одним из преимуществ моркови является то, что она может сократить риск возникновения тромбов. Данный корнеплод способствует снижению холестерина и артериального давления. Морковь содержит множество питательных веществ, которые необходимы для поддержания здоровья глаз, но при этом она не сможет помочь восстановить зрение.
Для людей, ведущих здоровый образ жизни и следящих за фигурой, морковь может стать идеальной закуской с большим содержанием воды, при этом в ней очень мало калорий. Сок полученный из корнеплода содержит в себе витамин С, который очень важен для того, чтобы раны быстрее заживали. Витамин С содержит коллаген, который является основным белком, содержащимся в коже и соединительных тканях.
Одним из преимуществ моркови является то, что она может сократить риск возникновения тромбов. Данный корнеплод способствует снижению холестерина и артериального давления. Морковь содержит множество питательных веществ, которые необходимы для поддержания здоровья глаз, но при этом она не сможет помочь восстановить зрение.
Для людей, ведущих здоровый образ жизни и следящих за фигурой, морковь может стать идеальной закуской с большим содержанием воды, при этом в ней очень мало калорий. Сок полученный из корнеплода содержит в себе витамин С, который очень важен для того, чтобы раны быстрее заживали. Витамин С содержит коллаген, который является основным белком, содержащимся в коже и соединительных тканях.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:52