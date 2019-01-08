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Ученые: Эти шесть продуктов провоцируют усталость

Ученые рассказали, какие шесть продуктов питания вместо насыщения организма энергией утомляют его и вызывают чувство сонливости. Диетологи советуют не злоупотреблять такой едой, чтобы не испытывать чувство дискомфорта.
Ученые: Эти шесть продуктов провоцируют усталость

Богатые магнием бананы и орехи обладают успокаивающим свойством. Они замедляют кровообращение и пульс, из-за чего после их употребления человека начинает клонить в сон. Жирное мясо относится к типу тяжелой пищи, чтобы его переварить организму требуется много сил и энергии. Поэтому если есть исключительно мясные блюда, то регулярно будет ощущаться чувство усталости. Кроме того, сонливость могут вызвать мучное и сладкое, провоцируя скачки глюкозы в крови.

У некоторой категории людей по мере взросления вырабатывается непереносимость молочного белка, из-за чего после употребления кисломолочных продуктов может возникнуть ощущение потери энергии. То же самое касается и йогурта, он способствует выработке мелатонина (этот гормон в большом количестве содержится в вишневом соке) и серотонина, они, по сути, являются натуральными снотворными. Кофе часто называют бодрящим напитком, но на самом деле он обезвоживает организм, чем вызывает слабость.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:46

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