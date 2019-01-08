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Генетики нашли древний механизм плодородия растений

Генетики нашли древний механизм плодородия таких растений, как мхи, водоросли и печёночники. Ген DUO1 производит плавающие сперматозоиды.
Генетики нашли древний механизм плодородия растений

Учёные Такаши Араки и его соавтор Фредерика Бергера провели исследование некоторых примитивных растений, найдя ранее неизвестный механизм плодородия. DUO1 имели ещё древние предки водорослей, вырабатывавшие плавающие спермии, которые увеличивали их шансы на размножение в воде. Последовательность ДНК данного гена сравнили с более современными примитивными наземными растениями.

Лишь небольшое изменение позволило последним создать механизм плавающих антерозоидов. Они образуются у цветковых растений в трубке пыльцевого зерна.

Такой способ больше подходил во время адаптации на суше. DUO1 также задействован в движении спермиев печёночного мха и росте жгутиков хлыста.

Авторы исследования планируют применить свои знания в селекции и создать генные сети фертильности для сельскохозяйственных культур. Это поможет в продовольственной эффективности и безопасности.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:20

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