Генетики нашли древний механизм плодородия растений
Генетики нашли древний механизм плодородия таких растений, как мхи, водоросли и печёночники. Ген DUO1 производит плавающие сперматозоиды.
Учёные Такаши Араки и его соавтор Фредерика Бергера провели исследование некоторых примитивных растений, найдя ранее неизвестный механизм плодородия. DUO1 имели ещё древние предки водорослей, вырабатывавшие плавающие спермии, которые увеличивали их шансы на размножение в воде. Последовательность ДНК данного гена сравнили с более современными примитивными наземными растениями.
Лишь небольшое изменение позволило последним создать механизм плавающих антерозоидов. Они образуются у цветковых растений в трубке пыльцевого зерна.
Такой способ больше подходил во время адаптации на суше. DUO1 также задействован в движении спермиев печёночного мха и росте жгутиков хлыста.
Авторы исследования планируют применить свои знания в селекции и создать генные сети фертильности для сельскохозяйственных культур. Это поможет в продовольственной эффективности и безопасности.
Учёные Такаши Араки и его соавтор Фредерика Бергера провели исследование некоторых примитивных растений, найдя ранее неизвестный механизм плодородия. DUO1 имели ещё древние предки водорослей, вырабатывавшие плавающие спермии, которые увеличивали их шансы на размножение в воде. Последовательность ДНК данного гена сравнили с более современными примитивными наземными растениями.
Лишь небольшое изменение позволило последним создать механизм плавающих антерозоидов. Они образуются у цветковых растений в трубке пыльцевого зерна.
Такой способ больше подходил во время адаптации на суше. DUO1 также задействован в движении спермиев печёночного мха и росте жгутиков хлыста.
Авторы исследования планируют применить свои знания в селекции и создать генные сети фертильности для сельскохозяйственных культур. Это поможет в продовольственной эффективности и безопасности.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:20