Генетики нашли древний механизм плодородия растений





Учёные Такаши Араки и его соавтор Фредерика Бергера провели исследование некоторых примитивных растений, найдя ранее неизвестный механизм плодородия. DUO1 имели ещё древние предки водорослей, вырабатывавшие плавающие спермии, которые увеличивали их шансы на размножение в воде. Последовательность ДНК данного гена сравнили с более современными примитивными наземными растениями.Лишь небольшое изменение позволило последним создать механизм плавающих антерозоидов. Они образуются у цветковых растений в трубке пыльцевого зерна.Такой способ больше подходил во время адаптации на суше. DUO1 также задействован в движении спермиев печёночного мха и росте жгутиков хлыста.Авторы исследования планируют применить свои знания в селекции и создать генные сети фертильности для сельскохозяйственных культур. Это поможет в продовольственной эффективности и безопасности.