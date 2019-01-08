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Ученые заявили об открытии «первого фазового перехода» у рыб

Австрийские ученые обнаружили у рыб «первый фазовый переход». Эмбрион рыб вида данио-рерио (danio rerio) в определенный момент времени становится текучими, переходя из твердого состояния в жидкое, когда у него происходит быстрое деление клеток.
Ученые заявили об открытии «первого фазового перехода» у рыб

По словам сотрудников Института науки и технологий Австрии, «первый фазовый переход» уместно сравнивать с переходом вещества из одного агрегатного состояния в другое, например, вода может становиться твердой или газообразной. Только в данном случае этот процесс затрагивает живой организм.

Перед тем как перейти в текучий вид над зародышем постепенно образовывается бластодермический купол. Во время «первого фазового перехода» не весь организм становится жидким, в основном текучесть наблюдается в его центре. Весь процесс длится короткий промежуток времени, но к окончанию «фазового перехода» в некоторых участках происходит полное изменение структуры ткани.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:50

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