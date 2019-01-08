Ученые заявили об открытии «первого фазового перехода» у рыб





По словам сотрудников Института науки и технологий Австрии, «первый фазовый переход» уместно сравнивать с переходом вещества из одного агрегатного состояния в другое, например, вода может становиться твердой или газообразной. Только в данном случае этот процесс затрагивает живой организм.Перед тем как перейти в текучий вид над зародышем постепенно образовывается бластодермический купол. Во время «первого фазового перехода» не весь организм становится жидким, в основном текучесть наблюдается в его центре. Весь процесс длится короткий промежуток времени, но к окончанию «фазового перехода» в некоторых участках происходит полное изменение структуры ткани.