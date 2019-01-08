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Пытавшийся «оживить» птичку медведь стал звездой Сети

В Сеть попало видео, на котором белый медведь предпринимает попытки «оживить» птичку. Пост размещенный в Интернете очень быстро становится популярным и делает жителя зоопарка звездой.
Пытавшийся «оживить» птичку медведь стал звездой Сети

Посетители мюнхенского зоопарка сняли видеоролик, на котором северный медведь пытается привести в чувства птицу, которую ему выдали в качестве обеда. Отснятые кадры демонстрируют, как хищник любопытно осматривает и обнюхивает небольшую добычу, подбрасывает ее в воздух и трясет в лапах. По сообщению одного из телеканалов, который освещал данное событие, свидетели происходящего сделали выводы, что медведь не желает есть птичку, а предпринимает попытки «оживить» ее. Не получив необходимого результата спустя некоторое время, полярный умка оставил «пациента» на бетонном полу вольера. Однако, увидев, что даже после таких манипуляций птичка не ожила, животное приняло решение больше не откладывать время своего обеда.

Заметим, что некоторые очевидцы и юзеры Сети сделали предположение, что на самом деле хищник просто игрался с едой.



 
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Общество
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 10:37

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