Рэпер Баста чуть не подорвал здоровье из-за холодной погоды во время съемок “Новогодней ночи”
Рэпер Баста часто радует поклонников своим позитивом, предпочитая не рассказывать об испытаниях во время новогодних шоу. Однако журналисты выяснили, что музыкант чуть не подорвал здоровье из-за холодной погоды во время съемок “Новогодней ночи”.
Вместе с ним аналогичная участь могла постигнуть и Полину Гагарину, потому что, звезды снимались первыми на фоне небоскребов “Москва-Сити”. Тогда температура воздуха достигла отметки -12 градусов и рэпер Баста сильно замерз.
Кроме того, знаменитости не были готовы к такой некомфортной ситуации, оказавшись на открытой площадке, продуваемой ветрами. Съемочная группа месяц работала над созданием праздничной атмосферы, показав зрителям панораму новогодней столицы и полеты квадрокоптеров над дворцами и площадями, украшенными иллюминацией.
Вместе с ним аналогичная участь могла постигнуть и Полину Гагарину, потому что, звезды снимались первыми на фоне небоскребов “Москва-Сити”. Тогда температура воздуха достигла отметки -12 градусов и рэпер Баста сильно замерз.
Кроме того, знаменитости не были готовы к такой некомфортной ситуации, оказавшись на открытой площадке, продуваемой ветрами. Съемочная группа месяц работала над созданием праздничной атмосферы, показав зрителям панораму новогодней столицы и полеты квадрокоптеров над дворцами и площадями, украшенными иллюминацией.