Рэпер Баста чуть не подорвал здоровье из-за холодной погоды во время съемок “Новогодней ночи”





Вместе с ним аналогичная участь могла постигнуть и Полину Гагарину, потому что, звезды снимались первыми на фоне небоскребов “Москва-Сити”. Тогда температура воздуха достигла отметки -12 градусов и рэпер Баста сильно замерз.Кроме того, знаменитости не были готовы к такой некомфортной ситуации, оказавшись на открытой площадке, продуваемой ветрами. Съемочная группа месяц работала над созданием праздничной атмосферы, показав зрителям панораму новогодней столицы и полеты квадрокоптеров над дворцами и площадями, украшенными иллюминацией.