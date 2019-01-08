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Эдгар Запашный рассказал о двух инцидентах с артистами во время выступлений цирка

Эдгар Запашный рассказал в Instagram о двух инцидентах с артистами во время выступлений цирка. Несмотря на опасные ситуации, травм удалось избежать.
Эдгар Запашный рассказал о двух инцидентах с артистами во время выступлений цирка

Запашный поделился с подписчиками историями, которые произошли в здании цирка на проспекте Вернадского во время шоу. На камеру попал номер с акробатами, выполнявшими трюки на спине у лошади. Артём Лохматов, которого Запашный называет джигитом и жокеем с большим опытом, взобрался на плечи партнёра по шоу и должен был удержаться на скаку, однако конь споткнулся.

Из-за этого артист упал на манеж прямо под ноги лошади. Директор цирка отметил, что Лохматов много лет с супругой выступает на арене, и ошибка, которая обернулась лишь испугом, была по вине скакуна.

Другая история касается Джамили Козинец, акробатки, которая упала, выполняя сложный трюк в воздухе. Несмотря на ушибы, артистка была готова выйти к зрителю уже на следующем шоу.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:38

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