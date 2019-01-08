Ученые назвали 5 продуктов-накопителей опасного жира на животе





Специалисты утверждают, что излишнее накопление жира, окружающего внутренние органы способно вызвать большое количество проблем со здоровьем. Например, привести к таким заболеваниям, как диабет второго типа, высокое кровяное давление и различные недуги сердца. Основная причина накопления висцерального жира – это неправильное питание. Данные выводы сделаны по результатам исследования, в котором приняли участие 69 человек обоих полов, страдающих избыточным весом. Наблюдения за добровольцами позволили ученым заметить, что те, кто придерживался низкоуглеводной диеты, смогли потерять больше жира- на 10 % висцерального и на 4,4 % общего, по сравнению с пациентами, которые сидели на питании с пониженным содержанием жира. Ученые также смогли определить продукты, которые являются накопителями опасного жира. К ним относятся хлеб, картофель, хлопья, рис и мучные изделия.Медики подчеркивают, что количество углеводов, которые попадают в организм через еду, необходимо уменьшить, но не исключать полностью. Специалисты советуют заменить белый хлеб на цельнозерновой, картофель лучше употреблять отварной, вместо хлопьев выбрать каши. Эксперимент также показал, что не последнюю роль в борьбе с ожирением играет выбор масел. Не стоит использовать продукт, в состав которого входят трансжиры.