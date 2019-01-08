Ученые из Канады обосновали возможность существования двух параллельных Вселенных





Над разработкой новой космологической модели совместно работали сотрудники канадского Института теоретической физики Периметр Нил Турок и Латам Бойл. Они пришли к выводу, что необходимо создать такую модель Вселенной, которая могла бы объяснить все наблюдаемые человеком явления. Тогда они предположили, что у нашей Вселенной должен существовать зеркальный двойник, появившийся сразу после Большого взрыва, и подчиняющийся законам CPT-симметрии.В параллельной Вселенной пространство перевернуто, время идет вспять, а частицы заменены античастицами, но при этом все физические процессы остаются неизменными. Проблема данной гипотезы заключается в том, что в нашей Вселенной практически не содержится антивещества — оно сразу аннигилирует. Но существование зеркальной Вселенной могло бы объяснить, откуда в нашей Вселенной столько темной материи. В любом случае ученые собираются дорабатывать свою гипотезу, чтобы объяснить все вышеописанные нюансы.