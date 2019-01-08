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Ученые из Канады обосновали возможность существования двух параллельных Вселенных

Канадские астрофизики выдвинули гипотезу о существовании двух параллельных и зеркально отраженных Вселенных. При этом в нашей Вселенной доминирующей составляющей является вещество, а в «антивселенной», сохраняющей CPT-симметрию, доминирует антивещество, и время там идет вспять.
Ученые из Канады обосновали возможность существования двух параллельных Вселенных

Над разработкой новой космологической модели совместно работали сотрудники канадского Института теоретической физики Периметр Нил Турок и Латам Бойл. Они пришли к выводу, что необходимо создать такую модель Вселенной, которая могла бы объяснить все наблюдаемые человеком явления. Тогда они предположили, что у нашей Вселенной должен существовать зеркальный двойник, появившийся сразу после Большого взрыва, и подчиняющийся законам CPT-симметрии.

В параллельной Вселенной пространство перевернуто, время идет вспять, а частицы заменены античастицами, но при этом все физические процессы остаются неизменными. Проблема данной гипотезы заключается в том, что в нашей Вселенной практически не содержится антивещества — оно сразу аннигилирует. Но существование зеркальной Вселенной могло бы объяснить, откуда в нашей Вселенной столько темной материи. В любом случае ученые собираются дорабатывать свою гипотезу, чтобы объяснить все вышеописанные нюансы.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:07

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