Ученые обнаружили внеземной портал инопланетян на вершине горы Кайлас
Независимые ученые после исследования снимков священной горы Кайлас в Тибете сделали новое открытие. Они обнаружили на вершине внеземной портал инопланетян, опубликовав материалы в Сети.
Во многих древних источниках это место названо небесной святыней, ведущей к богам. К горе Кайлас всегда стремились попасть паломники из разных стран мира, но также многие специалисты тщетно пытались найти здесь загадочный город небожителей, скрытый от людских глаз.
Новое открытие, сделанное учеными после многих научных экспедиций, может пролить свет на загадку священной земли. Пока они предположили, что портал создали представители внеземных цивилизаций, чтобы иметь возможность посещать планету.
Во многих древних источниках это место названо небесной святыней, ведущей к богам. К горе Кайлас всегда стремились попасть паломники из разных стран мира, но также многие специалисты тщетно пытались найти здесь загадочный город небожителей, скрытый от людских глаз.
Новое открытие, сделанное учеными после многих научных экспедиций, может пролить свет на загадку священной земли. Пока они предположили, что портал создали представители внеземных цивилизаций, чтобы иметь возможность посещать планету.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 09:00