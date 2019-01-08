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Настя Ивлеева удивила поклонников снимком с розовыми волосами

Настя Ивлеева в микроблоге Instagram разместила новый сюжет, удивив им своих поклонников. На фотоснимке известная телеведущая изображена с длинными розовыми волосами.
Настя Ивлеева удивила поклонников снимком с розовыми волосами

Известно, что знаменитость долгое время не меняла свой внешний образ и оставалась блондинкой. Поэтому новая фотография звезды с розовыми волосами, попавшая в Сеть, вызвала множество отзывов от фанатов.

Фолловеры отметили не только необычную прическу кумира, но и прокомментировали выбранную ею одежду - «снятые с Элджея штаны» и обтягивающий боди. Большинство подписчики решили, что Ивлеева просто надела парик. В комментариях к посту многие фанаты интересуются новым имиджем звезды и задают ей вопросы по этому поводу. Знаменитость ни отреагировала на записи и оставила подписчиков без ответов. Несмотря на то, что знаменитость решила не вступать в диалог с фанатами, фотография набрала более миллиона лайков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 08:37

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