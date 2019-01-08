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Алла Пугачева отпраздновала Рождество в мини-шортах

Алла Пугачева отпраздновала Рождество в дерзких мини-шортах, порадовав поклонников своей стройной фигурой. Эстрадная певица и российский телеведущий на праздник пришли в гости к общей подруге Иде Достман, однако, внимание хейтеров привлекли совсем не мини-шорты, а то, что Максима Галкина обнимала жена Валентина Юдашкина.
Алла Пугачева отпраздновала Рождество в мини-шортах

После публикации фотоснимка в Instagram недоумевающие подписчики начали задавать вопросы, почему Галкин находится в объятиях другой женщины. Вновь всплыли старые слухи, что их звездный брак на самом деле всего лишь хитрый пиар. Иные выдвинули версию, что Алла Борисовна нашла более молодую замену своему супругу.

Однако в свете того, что в ноябре 2017 года Максим Галкин и Алла Пугачева обвенчались, слухи эти ничем не обоснованы. Не единожды на публике юморист и певица подтверждали всю серьезность своих отношений. Открытого разлада они никогда не демонстрировали, наоборот, в их семье всегда царит гармония. Преданные фанаты позитивно оценили фото, пожелав Примадонне творческих успехов и счастья.



 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:43

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