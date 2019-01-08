Алла Пугачева отпраздновала Рождество в мини-шортах

После публикации фотоснимка в Instagram недоумевающие подписчики начали задавать вопросы, почему Галкин находится в объятиях другой женщины. Вновь всплыли старые слухи, что их звездный брак на самом деле всего лишь хитрый пиар. Иные выдвинули версию, что Алла Борисовна нашла более молодую замену своему супругу.Однако в свете того, что в ноябре 2017 года Максим Галкин и Алла Пугачева обвенчались, слухи эти ничем не обоснованы. Не единожды на публике юморист и певица подтверждали всю серьезность своих отношений. Открытого разлада они никогда не демонстрировали, наоборот, в их семье всегда царит гармония. Преданные фанаты позитивно оценили фото, пожелав Примадонне творческих успехов и счастья.