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Анна Кастерова рассказала о конфликте Евгения Малкина и Александра Овечкина в юности

Во время беседы с журналистами телеведущая ответила на вопросы, касающиеся былого соперничества между двумя спортсменами. Супруга Евгения Малкина рассказала о его конфликте с Александром Овечкиным в юности.
Анна Кастерова рассказала о конфликте Евгения Малкина и Александра Овечкина в юности

Сейчас былые соперники помирились, но тогда они вместе оказались в НХЛ и часто пытались доказать свое мастерство друг другу. Ситуация стала напряженной после победы Евгения Малкина в 2009 г, когда он получил Кубок Стэнли. Александр Овечкин долгое время не мог завоевать главный трофей, хотя продолжал общаться со своим коллегой.
Анна Кастерова отметила, что спортсмены никогда не были друзьями, но всегда поздравляли друг друга с праздниками. Они предпочитают вести светские беседы, не забывая о принципиальных матчах между командами, но особое соперничество уже осталось в прошлом.



 
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Спорт
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:20

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