Стартовали продажи специального издания смартфона Oppo R17 Pro King Custom Edition





Девайс выделяется благодаря зелёному корпусу и орнаменту на задней панели, выполненному в стиле игрового пользовательского интерфейса, также на нём установлена копия King of Glory. Технические характеристики следующие: гаджет получил 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти, 6,4-дюймовый дисплей, получивший разрешение 2280 x 1080 пикселей, встроенный дактилоскопический датчик, процессор Snapdragon 710, тройная основная камера и фронтальная на 25 Мп.Ёмкость батареи составит около 3,7 тысяч мАч, также в наличии поддержка быстрой зарядки SuperVOOC. Стоимость устройства составит чуть более 630 долларов.