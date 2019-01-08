Стартовали продажи специального издания смартфона Oppo R17 Pro King Custom Edition
7 января стартовали официальные реализации новых флагманов бренда Oppo - R17 Pro King Custom Edition и Glory Edition. Смартфоны предназначены для любителей известно онлайн-игры King of Glory.
Девайс выделяется благодаря зелёному корпусу и орнаменту на задней панели, выполненному в стиле игрового пользовательского интерфейса, также на нём установлена копия King of Glory. Технические характеристики следующие: гаджет получил 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти, 6,4-дюймовый дисплей, получивший разрешение 2280 x 1080 пикселей, встроенный дактилоскопический датчик, процессор Snapdragon 710, тройная основная камера и фронтальная на 25 Мп.
Ёмкость батареи составит около 3,7 тысяч мАч, также в наличии поддержка быстрой зарядки SuperVOOC. Стоимость устройства составит чуть более 630 долларов.
Девайс выделяется благодаря зелёному корпусу и орнаменту на задней панели, выполненному в стиле игрового пользовательского интерфейса, также на нём установлена копия King of Glory. Технические характеристики следующие: гаджет получил 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти, 6,4-дюймовый дисплей, получивший разрешение 2280 x 1080 пикселей, встроенный дактилоскопический датчик, процессор Snapdragon 710, тройная основная камера и фронтальная на 25 Мп.
Ёмкость батареи составит около 3,7 тысяч мАч, также в наличии поддержка быстрой зарядки SuperVOOC. Стоимость устройства составит чуть более 630 долларов.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 08:30