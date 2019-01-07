В Москве ушёл из жизни писатель Николай Лисовой





Коллега писателя и публициста Геннадий Иванов посвятил трагическому событию сообщение в социальной сети Facebook, написав о великой утрате, а также вспомнил многие достижения, работы и награды Лисового.Известный писатель родился 23 октября 1946 года на Украине. Одной из основных его работ в качестве писателя называют соавторство в написании специализированной «Православной энциклопедии». За свои труды он был удостоен государственных наград орденов Святого Владимира и Даниила. Долгое время Николай Николаевич вёл православную передачу на телеканале РТР.